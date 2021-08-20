Оригинального Чебурашку выставили на ВДНХ в честь 55-летия персонажа

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Оригинального Чебурашку из советского мультфильма выставили в павильоне "Союзмультпарк" на ВДНХ в честь 55-летнего юбилея персонажа. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора киностудии "Союзмультфильм" Бориса Машковцева.
Руководитель киностудии пояснил, что в павильоне Чебурашка выставлен всего на один день.
"Это у него специальный выход в свет", – сказал Машковцев, добавив, что увидеть оригинального Чебурашку в окружении других персонажей в декорациях можно на киностудии. Там полюбившийся не одному поколению россиян мультипликационный персонаж выставлен каждый день.
Также директор "Союзмультфильма" поделился планами на выход полнометражного игрового фильма про Чебурашку. Производство картины может занять несколько лет.
"Мы понимаем, что Чебурашка как раз тот персонаж, с которым могут происходить новые истории", – пояснил Машковцев.
В прошлом году, 31 декабря, "Союзмультфильм" представил новогоднюю короткометражку о Чебурашке. Выход шестиминутной картины анонсировали в начале месяца. Председатель правления киностудии Юлиана Слащева выразила надежду на то, что новая серия приключений Чебурашки подарит новогоднюю атмосферу не только детям, но и взрослым.
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