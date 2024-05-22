Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 22 мая

Москвичам представили культурную афишу на среду, 22 мая. В нее включили выставку, два кинопоказа и вручение театральной премии. Так, в Историческом музее можно посетить новую выставку, посвященную храму Василия Блаженного.

Кроме того, в столичных кинотеатрах стартовал прокат российской драмы "Каждый мечтает о собаке", а вечером 22 мая в "Москино Космос" состоится спецпоказ ленты "Мечтатели". Также в МХТ имени Чехова пройдет вручение "Премии Художественного театра".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.