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Новости

22 мая, 08:00

Культура

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 22 мая

Жителям столичного региона рассказали, как провести свободное время 22 мая

Занятия танцами и спортивные активности пройдут в "Сокольниках" на летнем фестивале

Москвичам рассказали, как провести свободное время 21 мая

Москвичам представили культурную программу на 21 мая

Собянин: фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет длиться 100 дней

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Москвичам представили культурную афишу на среду, 22 мая. В нее включили выставку, два кинопоказа и вручение театральной премии. Так, в Историческом музее можно посетить новую выставку, посвященную храму Василия Блаженного.

Кроме того, в столичных кинотеатрах стартовал прокат российской драмы "Каждый мечтает о собаке", а вечером 22 мая в "Москино Космос" состоится спецпоказ ленты "Мечтатели". Также в МХТ имени Чехова пройдет вручение "Премии Художественного театра".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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