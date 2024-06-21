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21 июня, 09:00

Культура

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в выходные

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в выходные

Москвичам представили культурную афишу на 21 июня

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Москвичам представили культурную программу на выходные. В нее вошли выставка, фестиваль, кинопоказ и награждение победителей театральной премии. Например, в Третьяковской галерее можно отправиться на экспозицию "От мала до велика. Рисунки экстраординарных размеров из фондов графики XVIII – начала XX века". Тем временем в Гостином дворе можно увидеть выставку картин в рамках фестиваля "Традиции и современность".

А в "Москино Искра" пройдет показ фильма "Ван Гог. С любовью, Винсент". Кроме того, 21 июня в Большом театре вручат награды победителям театральной премии "Гвоздь сезона".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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