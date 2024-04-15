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Новости

15 апреля, 11:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 15 апреля

Москвичам представили культурную программу на 15 апреля

Лекции о космосе проходят на ВДНХ в День космонавтики

Выставка "Гагарин. Дорога в космос" открылась в Музее космонавтики в Москве

Праздничную программу подготовили на ВДНХ в День космонавтики

Москвичам рассказали, как провести свободное время 12 апреля

Москвичам представили культурную программу на 12 апреля

Москвичам представили культурную афишу на вечер 11 апреля

Жителям столицы представили культурную программу на 11 апреля

"Это Москва. Туризм": три столичных колеса обозрения

Москвичам рассказали, как провести свободное время 10 апреля

Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время в понедельник, 15 апреля. В программу мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, в галерее ГУМ-RED-LINE проходит экспозиция "Линии. Сибирь. Дмитрий Сухов", а в Музее современного искусства – выставка молодого художника Филиппа Орлова.

Кроме того, в кинотеатрах идет прокат канадской черной комедии "Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца". Также вечером в "Зарядье" состоится концерт "Музыка нашего времени".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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