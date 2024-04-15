Москвичам представили культурную программу на 15 апреля

Жителям Москвы рассказали, как провести свободное время в понедельник, 15 апреля. В программу мероприятий вошли две выставки, кинопоказ и концерт. Так, в галерее ГУМ-RED-LINE проходит экспозиция "Линии. Сибирь. Дмитрий Сухов", а в Музее современного искусства – выставка молодого художника Филиппа Орлова.

Кроме того, в кинотеатрах идет прокат канадской черной комедии "Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца". Также вечером в "Зарядье" состоится концерт "Музыка нашего времени".

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