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09 апреля, 11:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 9 апреля

Москвичам представили культурную программу на 9 апреля

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Жителям столицы рассказали, как провести свободное время во вторник, 9 апреля. В программу мероприятий вошли выставка, два кинопоказа и концерт. Так, в Третьяковской галерее можно посетить экспозицию "Тибет. Хань Юйчэнь".

Между тем любители кино могут отправиться на просмотр боевика "Хитмен. Последнее дело" с Майклом Китоном в главной роли или на драму "Резня" Романа Полански. Кроме того, вечером в Московской консерватории состоится концерт "Великое наследие романтизма. Шуберт и Чайковский" в исполнении оркестра "Метаморфоза".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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