Экскурсия по набережным Яузы пройдет в Москве 7 сентября

В Москве пройдет экскурсия по набережным Яузы. В субботу, 7 сентября, ее организует градостроительный комплекс столицы.

Гости смогут прокатиться по маршруту на велосипедах и самокатах, а гид из Музея Москвы расскажет об истории набережных и их промышленном прошлом. Участники экскурсии увидят Лефортовский парк, гидроузел, а также узнают, как развиваются набережные Яузы на данный момент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

