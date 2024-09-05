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05 сентября, 13:00

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Экскурсия по набережным Яузы пройдет в Москве 7 сентября

Экскурсия по набережным Яузы пройдет в Москве 7 сентября

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В Москве пройдет экскурсия по набережным Яузы. В субботу, 7 сентября, ее организует градостроительный комплекс столицы.

Гости смогут прокатиться по маршруту на велосипедах и самокатах, а гид из Музея Москвы расскажет об истории набережных и их промышленном прошлом. Участники экскурсии увидят Лефортовский парк, гидроузел, а также узнают, как развиваются набережные Яузы на данный момент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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