В России хотят запретить магазинам и заведениям в жилых домах продавать алкоголь

В Госдуму планируют внести проект закона о запрете продажи алкоголя в магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в жилых дома. С инициативой выступают парламентарии от "Единой России". Об этом сообщает газета "Известия".

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, которая является одним из авторов проекта, рассказала, что в РФ часто нарушается запрет на употребление спиртных напитков во дворах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.