Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:45

Экономика

В России хотят запретить магазинам и заведениям в жилых домах продавать алкоголь

В России хотят запретить магазинам и заведениям в жилых домах продавать алкоголь

"Деньги 24": уровень пустующих площадей в ТЦ Москвы достиг рекордной за 14 лет отметки

В столице откроют первый магазин экс-производителей IKEA

В Москве откроют первый магазин экс-производителей IKEA

Новости часа: "желтый" уровень погодной опасности будет действовать 27 июня в Москве

В Wildberries отменили плату за обратную доставку бракованных товаров

В Москве готовят к открытию первый магазин бывших производителей IKEA

Аналог магазинов товаров для дома IKEA откроется в России под брендом "Гуд Лакк"

Движение по Москве-реке в столице временно приостановили

"Актуальный репортаж": как обустроено московское кафе, где работают люди с аутизмом

В Госдуму планируют внести проект закона о запрете продажи алкоголя в магазинах, кафе и ресторанах, которые находятся в жилых дома. С инициативой выступают парламентарии от "Единой России". Об этом сообщает газета "Известия".

Член думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, которая является одним из авторов проекта, рассказала, что в РФ часто нарушается запрет на употребление спиртных напитков во дворах. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоКристина КурумаАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика