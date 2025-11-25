Основатель Wildberries Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким обратилась с открытым письмом к Центробанку, правительству и парламенту. Поводом стали требования крупных банков запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для предоставления скидок.

Предпринимательница назвала это попыткой избавиться от конкурентов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов создают нечестные условия конкуренции. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что интернет-площадки недоплатили в бюджет около 1,5 триллиона рублей налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.