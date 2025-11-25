Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 12:15

Экономика

Основатель Wildberries Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ

Основатель Wildberries Ким направила открытое письмо в адрес ЦБ

Столичные компании могут получить меры поддержки для развития бизнеса

"Время новых": стилист Самойленко и коворкинг Red Lab

"Время новых": "Очаково"

"Время новых": Estee Lab

"Время новых": киностудия "Улица Сергея Эйзенштейна"

"Время новых": Wave

Средняя цена продажи офисов класса А за три года выросла на 67% в Москве

"Деньги 24": каждый второй российский бизнесмен применял технологии ИИ

Собянин: треть компаний малого и среднего бизнеса в Москве возглавляют женщины

Основатель маркетплейса Wildberries Татьяна Ким обратилась с открытым письмом к Центробанку, правительству и парламенту. Поводом стали требования крупных банков запретить маркетплейсам использовать свои платежные системы для предоставления скидок.

Предпринимательница назвала это попыткой избавиться от конкурентов.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что скидки маркетплейсов создают нечестные условия конкуренции. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что интернет-площадки недоплатили в бюджет около 1,5 триллиона рублей налогов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика