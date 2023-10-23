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23 октября, 12:45

Экономика

"Актуальный репортаж": два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в РФ

"Актуальный репортаж": два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в РФ

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Два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в России. Пока срок стоит на 2024 год. Производители отвечают на интерес российского рынка.

Пользователи сравнили цены и оказалось, что по цене одного американского смартфона "китайцами" можно обеспечить всю семью. Что предлагают на рынке и какие модели поклонники гаджетов ждут с особыми нетерпением?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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