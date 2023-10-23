"Актуальный репортаж": два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в РФ

Два бренда китайских смартфонов планируют открыть магазины в России. Пока срок стоит на 2024 год. Производители отвечают на интерес российского рынка.

Пользователи сравнили цены и оказалось, что по цене одного американского смартфона "китайцами" можно обеспечить всю семью. Что предлагают на рынке и какие модели поклонники гаджетов ждут с особыми нетерпением?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.