"Лента" приобрела сеть магазинов "Монетка"

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Ретейлер "Лента" приобрел сеть магазинов у дома "Монетка", сообщает РИА Новости.

Она входит в десятку крупнейших розничных сетей России. Под управлением "Монетки" в настоящее время находится 2 120 магазинов. Большинство точек сети расположены на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина – 290 квадратных метров.

В сделку также вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и более 560 грузовиков.

"Лента" купила 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп" (управляет магазинами под брендом "Монетка"). Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования.

Бизнес "Монетки" продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо. Все основные операционные процессы сохранятся, а магазины будут работать под существующим брендом.

Новые магазины у дома планируется открывать в основном под брендом "Монетка". Кроме того, под таким же названием станут работать уже действующие магазины "Мини Лента".

Ходатайство об этой сделке удовлетворила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, но с одновременной выдачей предписания для обеспечения конкуренции.

Ранее компания X5 Group, владеющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", завершила сделку по приобретению магазинов "Виктория", "Виктория Квартал" и "Дешево". После покупки бизнеса компания распространила ограничения наценок на магазины сети "Виктория". Она должна будет отчитываться перед ФАС о ценах на социально значимые товары каждую неделю.

