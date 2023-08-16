"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Еще"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Крупнейший ретейлер детских товаров в России "Детский мир" начал открывать дискаунтеры под брендом "Еще", сообщает ТАСС.

По информации отраслевого издания Retail.ru, магазин площадью порядка 600 квадратных метров открылся на севере Москвы. Ожидается, что в ближайшее время в городе появится как минимум три магазина сети.

Отмечается также, что "Еще" – это сеть дискаунтеров, где более тысячи товаров стоят дешевле 99 рублей. Там можно найти продукты питания, товары для дома, гигиены и ухода, одежду и обувь, игрушки и косметику.

Ранее сообщалось, что шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Liber, продала бизнес в России за 117 миллионов долларов и покинула рынок РФ. Покупателем активов стала компания "Новые технологии". Ее владельцем является бизнесмен Игорь Шилов.



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