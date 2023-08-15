X5 Group завершила сделку по покупке сети "Виктория"

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Российская торговая компания X5 Group завершила сделку по покупке продуктовой розничной сети "Виктория" 14 августа. Об этом ретейлер проинформировал Федеральную антимонопольную службу, сообщает "Газета.ру".

"После осуществления сделки Х5 Group продолжает исполнять все заключенные торговыми сетями "Виктория", "Виктория Квартал" и "Дешево" договоры, чтобы смена собственника не ущемляла права контрагентов приобретаемых обществ", – подчеркнули в службе.

Кроме того, компания распространила ограничения наценок на магазины сети "Виктория". Она должна будет отчитываться перед ФАС о ценах на социально значимые товары каждую неделю.

1 августа стало известно, что X5 Group намерена приобрести торговые сети "Виктория" и "Дешево" в числе 118 магазинов и двух распределительных центров. Общая площадь предполагаемых для покупки объектов оценивалась в 92 тысячи квадратных метров. Распределительные центры в Калининградской области функционируют на площади 14,2 тысячи "квадратов".

Ранее магазинам "Пятерочка" в Санкт-Петербурге аннулировали лицензию на продажу алкоголя из-за случая, который произошел в 2020 году. Тогда в одном из магазинов сети алкоголь продали несовершеннолетнему. В X5 Group тогда отмечали, что штраф был оплачен компанией сразу.

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