Компания X5 Group выкупит торговые сети "Виктория" и "Дешево"

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Российская розничная торговая компания X5 Group намерена приобрести торговые сети "Виктория" и "Дешево" в числе 118 магазинов и двух распределительных центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Сейчас компания управляет розничными сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".

"X5 Group <...> сообщает о достижении договоренностей о приобретении компании "Виктория Балтия", которая управляет магазинами "Виктория" в Калининградской области, Москве и Московской области, магазинами "Дешево" в Калининградской области, а также двумя распределительными центрами и гипермаркетом "Кэш" в Калининграде", – говорится в сообщении.

Общая площадь 118 предполагаемых для покупки объектов оценивается в 92 тысячи квадратных метров. Распределительные центры в Калининградской области функционируют на площади 14,2 тысячи "квадратов".

Ходатайство X5 Group о покупке компании ООО "Виктория Балтия" одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). При этом покупатель обязан выполнить ряд условий предписания антимонопольного ведомства.

Ранее магазинам "Пятерочка" в Санкт-Петербурге аннулировали лицензию на продажу алкоголя из-за случая, который произошел в 2020 году. Тогда в одном из магазинов сети алкоголь продали несовершеннолетнему. В X5 Group тогда отмечали, что штраф был оплачен компанией сразу.



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