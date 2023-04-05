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15:15

Экономика

В столице поменяли вывеску магазина Zara на Кузнецком Мосту

В столице поменяли вывеску магазина Zara на Кузнецком Мосту

В Москве поменяли вывеску магазина Zara на Кузнецком Мосту

Новую вывеску повесили на флагманском магазине Zara на Кузнецком Мосту

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Открытие бывших магазинов Zara в Москве и регионах ожидается в апреле

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На флагманском магазине Zara на Кузнецком Мосту появились табличка с надписью "Скоро открытие" и новая вывеска. Торговые точки возобновят работу под названием Maag.

В апреле должны открыться и другие магазины компании. Так, бренды Bershka и Pull & Bear сменят вывески на Ecru и DUB соответственно. Всего в России откроется более 200 новых магазинов.

Сократится ли число торговых точек? И ждут ли москвичи открытия? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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