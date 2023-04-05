Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный

Логистический сервис PickPoint прекращает работу в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Компания приняла такое решение из-за финансовых трудностей, которые возникли еще в конце прошлого года. Отмечается, что к сети только с начала 2023 года подали иски более чем на 433 миллиона рублей.

PickPoint уже уведомил некоторые маркетплейсы о том, что приостанавливает сотрудничество. С 4 апреля сеть прекращает прием новых грузов от физических и юридических лиц.

Все принятые до этого отправления будут доставлены клиентам, а те, что окажутся не востребованы – вернутся отправителям до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что туроператор "Солвекс", работающий в России с 1993 года, заявил о прекращении деятельности. Генеральный директор компании Димитр Цонев заявил, что компания не способна продолжать работу из-за международной обстановки.

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