13:32Туризм
Российский туроператор "Солвекс" объявил о прекращении деятельности
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Туроператор "Солвекс", работающий в России с 1993 года, заявил о прекращении деятельности.
"ООО "Туристическое агентство "Солвекс" прекращает туроператорскую деятельность", – рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как заявил генеральный директор Димитр Цонев, компания не способна продолжать работу из-за международной обстановки.
Он добавил, что за прошедшие три года с начала пандемии "Солвекс" смог предоставить равнозначные продукты клиентам на сумму более 12 миллионов рублей. Более 5 миллионов рублей были возвращены по несостоявшимся поездкам.
Если бы не внешние факторы и геополитическая ситуация, то компания смогла бы выполнить все свои обязательства перед туристами: 75 миллионов рублей по турам в Болгарию, 800 тысяч рублей по турам в Грецию. Все эти долги появились после банкротства туроператора "Музенидис", сказал Цонев.
"Но 2 февраля 2023 года Минэкономразвития заявило, что субсидий и отсрочки возврата средств за неосуществленные туры не будет. В этих условиях вести туроператорскую деятельность по выездным направлениям нецелесообразно", – пояснил он.
В РСТ заявили, что до пандемии компания предоставляла туры преимущественно в европейские страны.
Ранее сообщалось, что немецкий город Баден-Баден столкнулся с серьезными трудностями на фоне отсутствия туристов из России. Заместитель председателя городского немецко-российского культурного общества Валентина Юшина заявляла, что курортный город столкнулся с крахом.
В СМИ отмечали, что в городе нет ничего похожего на то, что было раньше. Большинство россиян продали свою недвижимость в городе, а в местном аэропорту были конфискованы несколько самолетов.
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