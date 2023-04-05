Собянин: Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москва заключила договоры с 14 инвесторами о выделении земли на льготных условиях, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что с прошлого года компаниям дают землю по ставке один рубль в год под масштабные инвестиционные проекты в промышленности. Производители уже получили под развитие почти 31 гектар земли.



В результате в столице появятся заводы по выпуску строительных и отделочных материалов, мебели, упаковки, продуктов питания, комплектующих для автомобилей, электроники и снаряжения для автотуризма.



Новые предприятия создадут в том числе в Зеленограде, Косино-Ухтомском районе, Ново-Переделкине, Митине и Выхино-Жулебине. Благодаря последнему заключенному договору в Молжаниновском районе откроют деревообрабатывающее производство.



По словам Собянина, предприниматели вложат в производства порядка 20 миллиардов рублей. На заводы смогут трудоустроиться выше трех тысяч человек.



Землю по льготной ставке могут получить значимые для города объекты, деятельность которых направлена на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры, рост инвестиций в экономику столицы.

Власти отдают предпочтение инновационным центрам, современным производствам и высоким технологиям.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию промышленного и инновационного потенциала ТиНАО. По словам градоначальника, здесь может быть возведено порядка 5 миллионов "квадратов" недвижимости. Предполагается, что 80% недвижимости будет нежилой. Речь идет о технопарках, логистических центрах, офисных и бизнес-площадках.



Собянин рассказал о новых крупных производствах в столице

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