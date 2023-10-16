Эксперт рассказал, как запрет на ввоз рыбы из Японии скажется на россиянах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия сразу после Китая решила запретить ввоз морепродуктов из Японии после информации о сбросе зараженной воды с АЭС "Фукусима" в океан. Как теперь эти ограничения повлияют на россиян и откуда будут поставлять рыбу, рассказал исполнительный директор Рыбной ассоциации Александр Фомин, сообщает телеканал "360".

По его словам, запрет никак не скажется на гражданах РФ. Он напомнил, что Япония перестала отправлять рыбную продукцию еще в 2014 году, когда ввела первый пакет экономических санкций против России. Как утверждает эксперт, морепродукты привозят в страну сейчас из других стран: лосось поступает из Чили, форель и дорада – частично из Турции.

Основными поставщиками рыбы в Азии стали Китай и Вьетнам, добавил Фомин. Однако он предупредил, что сейчас список стран-поставщиков сократился, поэтому расходы на логистику и цены выросли.

"Из Европы и США, из которых мы раньше получали продукцию, он уже с 2014 года закрыт, но оставались какие-то небольшие поставки типа Гренландии, Фарерских островов. Но уже в прошлом году с введением нового пакета санкций поставки прекратились, бизнес нашел варианты покупки у других стран", – рассказал Фомин.

Несмотря на все ограничения, объем импорта рыбы уже вернулся к докризисному уровню, подчеркнул эксперт.

Ранее Россельхознадзор ввел временное ограничение в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии. Ограничение начнет действовать с 16 октября в качестве меры предосторожности. Отмечается, что таким образом Россельхознадзор присоединился к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии.

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки рыбы и морепродуктов из Японии