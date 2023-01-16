Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Экономика

Сеть "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

Сеть "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане

Сеть кафе Subway намерена продать свой бизнес

Российский аналог IKEA откроют в столичном ТЦ

"Деньги 24": российские автодилеры не стали повышать цены на машины с 1 января

Покупатели франшизы KFC пожаловались на условия сделки по ребрендингу

Российский мебельный гипермаркет откроют в столичном ТЦ взамен IKEA

В столичном ТЦ откроют мебельный гипермаркет взамен IKEA

В Москве представят замену IKEA

Новости часа: Путин призвал глав регионов не забывать о моральной поддержке участников СВО

"Актуальный репортаж": магазины Puma могут снова заработать в России

Сеть "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что McDonald's намерен закрыть бизнес в этой стране из-за перебоев в поставках мяса. Работа под брендом "Вкусно – и точка" местной управляющей компанией не рассматривалась.

Сообщается, что заявка в Минюсте Казахстана может рассматриваться в течение нескольких месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономиказа рубежомвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика