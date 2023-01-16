Сеть "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что McDonald's намерен закрыть бизнес в этой стране из-за перебоев в поставках мяса. Работа под брендом "Вкусно – и точка" местной управляющей компанией не рассматривалась.

Сообщается, что заявка в Минюсте Казахстана может рассматриваться в течение нескольких месяцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.