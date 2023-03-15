Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Экономика

Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's планирует остаться на рынке РФ

Некоторые пункты Wildberries в столичном регионе закрыли из-за забастовки

Сеть пиццерий Papa John's может остаться на российском рынке

Некоторые пункты Wildberries в Москве и области перестали выдавать заказы

Некоторые пункты Wildberries в ряде регионов России закрылись из-за забастовки

Papa John's может продолжить работу в РФ самостоятельно – СМИ

Пункты выдачи Wildberries могут не открыться 15 марта из-за забастовки их владельцев

Генпрокуратура поручила проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

В Генпрокуратуре РФ поручили проверить сообщения о нарушении прав работников Wildberries

В Москве и Подмосковье некоторые пункты Wildberries перестали выдавать заказы в среду, 15 марта. Физически точки открыты, но сотрудники не обрабатывают заявки. Это их способ участвовать в забастовке.

Владельцы пунктов выдачи и их сотрудники пожаловались на новые правила работы и систему штрафов маркетплейса. Отмечается, что пункты выдачи заказов терпят убытки, потому что компания списывает со счетов штрафы в сотни тысяч рублей, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоРоман КарловДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика