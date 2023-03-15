Некоторые пункты Wildberries в ряде субъектов РФ закрылись из-за забастовки

В Москве и Подмосковье некоторые пункты Wildberries перестали выдавать заказы в среду, 15 марта. Физически точки открыты, но сотрудники не обрабатывают заявки. Это их способ участвовать в забастовке.

Владельцы пунктов выдачи и их сотрудники пожаловались на новые правила работы и систему штрафов маркетплейса. Отмечается, что пункты выдачи заказов терпят убытки, потому что компания списывает со счетов штрафы в сотни тысяч рублей, если в пункт от продавца пришел не тот товар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.