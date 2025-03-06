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06 марта, 19:30

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Владельцам Subway дали от 60 до 90 дней на устранение нарушений

Владельцам Subway дали от 60 до 90 дней на устранение нарушений

В пяти ресторанах сети Subway выявили нарушения санитарных норм

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Владельцам пяти ресторанов Subway в Москве дали от 60 до 90 дней на устранение нарушений, выявленных Роспотребнадзором. Проверки показали, что в заведениях нарушены санитарные нормы – от неправильной планировки до использования просроченных продуктов и грязного оборудования.

Если за это время нарушения не устранят, владельцам может грозить административная или даже уголовная ответственность. Все закрытые рестораны работают по франшизе, поэтому ответственность за соблюдение норм несут именно владельцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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