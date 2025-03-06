Владельцам Subway дали от 60 до 90 дней на устранение нарушений

Владельцам пяти ресторанов Subway в Москве дали от 60 до 90 дней на устранение нарушений, выявленных Роспотребнадзором. Проверки показали, что в заведениях нарушены санитарные нормы – от неправильной планировки до использования просроченных продуктов и грязного оборудования.

Если за это время нарушения не устранят, владельцам может грозить административная или даже уголовная ответственность. Все закрытые рестораны работают по франшизе, поэтому ответственность за соблюдение норм несут именно владельцы.

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