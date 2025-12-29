Форма поиска по сайту

29 декабря, 09:15

Безопасность

Мошенники начали воровать аккаунты россиян в Telegram под видом новогодних призов

В конце года злоумышленники активизировали схемы по хищению аккаунтов россиян в Telegram. Они обманывают пользователей, предлагая "призы для самых активных" и распространяя ссылки, которые якобы ведут на статистику.

На самом деле эти ссылки ведут на фишинговые сайты или запускают вредоносных ботов, которые запрашивают данные для входа и коды подтверждения, давая мошенникам полный доступ к аккаунту. Также аферисты используют схему с поддельными адвент-календарями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

