Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с мобильными операторами

Москвичей предупреждают о новой мошеннической схеме. Злоумышленники представляются менеджерами мобильных операторов и предлагают обновить договор о предоставлении услуг связи. При согласии человека его просят назвать персональные данные, после чего с банковского счета пропадают деньги.

Мошенники используют не только звонки и СМС, но и популярные приложения, включая электронную медицинскую карту. Злоумышленники добавляют человека в чат с перепиской по поводу актуализации данных ЕМИАС и просят прислать код, а при отказе пугают ограничением доступа к записи на приемы.

