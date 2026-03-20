Москвичей предупредили о мошеннической рассылке от имени портала mos.ru. Как рассказали в МВД, пользователям отправляют сообщения о якобы входе в учетную запись с незнакомого устройства и предлагают срочно перезвонить.

На другой стороне провода находятся мошенники. В ведомстве напомнили, что звонить по номерам из сообщений нельзя. Информацию необходимо проверять только через официальные сайты и приложения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.