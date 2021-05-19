Как Московский авиационный центр следит за безопасностью в городе

19 мая в информационном центре правительства Москвы на пресс-конференции "Авиационные технологии на страже безопасности столицы" перед журналистами выступили:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов;

директор ГКУ "Московский авиационный центр" Кирилл Святенко;

заместитель директора по организации летной работы ГКУ "Московский авиационный центр" Олег Катальшев;

начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ "Московский авиационный центр" Александр Панормов.