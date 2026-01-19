Мошенники начали обманывать москвичей в сервисах совместных поездок

В Москве появилась новая схема мошенничества в сервисах совместных поездок. Злоумышленники размещают в чатах предложения о поиске попутчиков, выбирая для этого маршруты из отдаленных районов.

Найдя потенциальную жертву, аферисты предлагают обсудить детали поездки в мессенджере. Под видом бронирования места они направляют фишинговую ссылку. После оплаты люди лишаются денег, а поездка не совершается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.