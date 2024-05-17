Новости регионов: ракета ВКС России с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Ракета "Союз" с военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк. Запуск провели Воздушно-космические силы (ВКС) России. С земли удалось увидеть отделение двух ступеней ракеты.

Между тем на Ставрополье обрушились ливни с грозой и градом. По словам экспертов, такая погода навредила урожаю. Ягоды, которые еще не успели окрепнуть, погибли.

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