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17 мая, 07:45

Безопасность

Новости регионов: ракета ВКС России с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

Новости регионов: ракета ВКС России с военными спутниками стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета "Союз" с военными спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк. Запуск провели Воздушно-космические силы (ВКС) России. С земли удалось увидеть отделение двух ступеней ракеты.

Между тем на Ставрополье обрушились ливни с грозой и градом. По словам экспертов, такая погода навредила урожаю. Ягоды, которые еще не успели окрепнуть, погибли.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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