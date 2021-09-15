Эксперт рассказал о функционале камер наблюдения, которые помогают выявлять нарушителей

Камеры видеонаблюдения и система распознавания лиц часто помогают найти преступников и нарушителей. Технический директор "СпецДорПроекта" Константин Антонович рассказал, что на сегодняшний день на сегодняшний день увеличивается функционал камер.

"Добавляется больше функционала такого более интересного, как контролирование того, что раньше считалось невозможным. Это ремень, управление авто с телефоном в руке и нахождение на мотоцикле без шлема", – отметил эксперт.

Константин Антонович подчеркнул, что функционал камер значительно растет за счет того, что добавляется алгоритм работы информации. По его словам, это стало возможным за счет использования нового железа и нейросетей для алгоритмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.