15:45Безопасность
Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство ракеты РВВ-МД
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД. Модель ракеты показала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор".
РВВ-МД представляет собой управляемую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Устройство предназначено для поражения воздушных целей. Максимальная дальность пуска составляет 40 километров.