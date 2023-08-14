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Безопасность

Шойгу поручил в кратчайшие сроки наладить производство ракеты РВВ-МД

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил оперативно наладить производство авиационной управляемой ракеты РВВ-МД. Модель ракеты показала на форуме "Армия-2023" компания НПО "Курганприбор".

РВВ-МД представляет собой управляемую ракету класса "воздух-воздух" малой дальности и ближнего высокоманевренного воздушного боя. Устройство предназначено для поражения воздушных целей. Максимальная дальность пуска составляет 40 километров.

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