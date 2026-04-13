Мошенники придумали новые схемы обмана с несколькими звонками

Мошенники придумывают новые способы обмана. Появились усложненные схемы с несколькими звонками: сначала втираются в доверие, а затем крадут сбережения или персональные данные. Чаще всего обзвон нацелен на пожилых людей – более половины обманутых составляют пенсионеры старше 65 лет.

Но схемы угрожают и подросткам. Например, школьника знакомят в чате, просят прислать видео или геолокацию, затем с ним связывается "сотрудник иностранных спецслужб", а третий звонок – якобы от российских силовиков, которые шантажом принуждают к противоправным действиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.