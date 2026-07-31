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31 июля, 22:15

Экономика

В Московском регионе запретили майнинг до конца 2032 года

В Московском регионе запретили майнинг до конца 2032 года

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Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 2032 года. Ограничения также коснутся нескольких приграничных районов Курской области.

В чем причина такого решения – в эфире телеканала Москва 24.

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Майнинг криптовалют запретили в Москве и Подмосковье. Согласно постановлению правительства, ограничение будет действовать с 15 августа и до конца 32 года. То же самое касается нескольких приграничных районов Курской области. С чем связано такое решение? Узнаем у эксперта финансового рынка. С нами на прямой связи Андрей Бархота.
((Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка))
экономикавидеоНаиль Губаев

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