В Московском регионе запретили майнинг до конца 2032 года

Правительство запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа до конца 2032 года. Ограничения также коснутся нескольких приграничных районов Курской области.

В чем причина такого решения – в эфире телеканала Москва 24.

Майнинг криптовалют запретили в Москве и Подмосковье. Согласно постановлению правительства, ограничение будет действовать с 15 августа и до конца 32 года. То же самое касается нескольких приграничных районов Курской области. С чем связано такое решение? Узнаем у эксперта финансового рынка. С нами на прямой связи Андрей Бархота.

((Андрей Бархота, кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка))