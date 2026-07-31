Юрист рассказала о шансах блогера Лерчек на освобождение от наказания из-за болезни

Суд может освободить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) от наказания из-за тяжелого заболевания, если это подтвердит экспертиза. Об этом рассказала юрист Екатерина Шныдарева.

По ее словам, диагноз должен входить в специальный перечень заболеваний, утвержденный правительством. Решение об освобождении не принимается автоматически и зависит от заключения судебно-медицинской экспертизы и обстоятельств дела.

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