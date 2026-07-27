Адвокат заявила, что блогер Лерчек не сможет выехать из РФ для лечения

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет выехать из России для лечения, заявила адвокат Елена Пономарева. По словам эксперта, любая попытка блогера пересечь границу не увенчается успехом – она будет задержана при прохождении паспортного контроля.

В России Чекалину обвиняют в незаконных валютных операциях. По данным СМИ, Лерчек планировала вылететь в Белград на встречу с врачом из Германии для вакцинации и подготовки к таргетной терапии.

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