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27 июля, 23:45

Шоу-бизнес

Адвокат заявила, что блогер Лерчек не сможет выехать из РФ для лечения

Адвокат заявила, что блогер Лерчек не сможет выехать из РФ для лечения

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) не сможет выехать из России для лечения, заявила адвокат Елена Пономарева. По словам эксперта, любая попытка блогера пересечь границу не увенчается успехом – она будет задержана при прохождении паспортного контроля.

В России Чекалину обвиняют в незаконных валютных операциях. По данным СМИ, Лерчек планировала вылететь в Белград на встречу с врачом из Германии для вакцинации и подготовки к таргетной терапии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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