Блогера Лерчек хотят отправить под домашний арест из-за нарушения меры пресечения

Блогера Лерчек хотят отправить под домашний арест, так как она нарушила ранее избранную ей меру пресечения. По предварительным данным, блогер уехала из Москвы в Санкт-Петербург на несколько дней. Гособвинение также намерено настаивать на возобновлении судебного процесса по уголовному делу.

Ранее суд приостановил рассмотрение дела из-за онкологического заболевания блогера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.