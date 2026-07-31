Юрист рассказала, при каких обстоятельствах Лерчек избежит наказания

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) есть реальный шанс избежать наказания, связанного с лишением свободы. Об этом рассказала юрист Екатерина Шныдарева.

По словам эксперта, суд может освободить от наказания, если после совершения у обвиняемого появилась болезнь в тяжелой форме. Это заболевание должно быть обозначено в специальном правительственном реестре. В числе заболеваний есть онкологические диагнозы, но исключительно на поздних стадиях. Юрист отметила, что для подтверждения диагноза необходимо заключение судебно-медицинской экспертизы.

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