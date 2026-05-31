Выставка ретро-велосипедов открылась в Крылатском в рамках велопраздника

Выставку ретро-велосипедов, мастер-классы и викторины организовали в Крылатском в рамках велопраздника. Сотни любителей велосипедов собрались на заезд по малому кольцу Олимпийской трассы. Протяженность малого кольца составляет 4 километра, общая протяженность двух колец порядка 13 километров.

Первый заместитель руководителя управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова сообщила, что трасса была построена специально к Олимпиаде 80 как спортивный объект. Сегодня парк получил новое дыхание и развивается как универсальное пространство со спортивной составляющей и рекреационной зоной.

