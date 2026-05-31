Пространство Ретрогейминг открылось на площади Революции в Москве

Интерактивное пространство "Ретрогейминг" открылось на площади Революции в рамках проекта "Лето в Москве". Там можно поиграть в легендарные игры, включая Pac-Man, Mortal Kombat 3 и "Черепашки Ниндзя" на приставках из 90-х годов.

Организатор ретрогейминга Далер Мухшулов сообщил, что собрано более 200 игр, включая шестнадцатибитные и восьмибитные игры на телевизорах. Среди самых культовых игр представлены "Контра", "Марио", "Бумбермен", "Алладин", "Соник" и "Соник Второй".

