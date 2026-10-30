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30 октября, 15:15

Общество

Метеорологическая зима наступит в Москве в 20-х числах ноября

Метеорологическая зима наступит в Москве в 20-х числах ноября

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Метеорологическая зима, по прогнозам синоптиков, наступит в Московском регионе в обычные климатические сроки – в 20-х числах ноября.

Похолодание придет в город уже на следующей неделе. Возможно образование первой в этом сезоне гололедицы. По оценкам климатологов, средняя температура воздуха зимой может оказаться близкой к климатической норме или выше нее. Однако это не гарантирует устойчиво мягкую погоду на протяжении всей зимы. Средняя температура сезона складывается из морозных и теплых периодов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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