На столичных прудах начали менять знаки безопасности. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, вместо предупреждения "Купаться запрещено!" устанавливают щиты "Выход на лед запрещен!". Всего их будет более 1 тысячи.

Места установки и количество знаков определяют по специальным схемам. Щиты размещают на красных мачтах так, чтобы хотя бы один из них был хорошо виден из любой точки берега.

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