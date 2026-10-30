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30 октября, 07:45

Безопасность

На столичных прудах начали менять знаки безопасности

На столичных прудах начали менять знаки безопасности

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На столичных прудах начали менять знаки безопасности. Как рассказали в комплексе городского хозяйства, вместо предупреждения "Купаться запрещено!" устанавливают щиты "Выход на лед запрещен!". Всего их будет более 1 тысячи.

Места установки и количество знаков определяют по специальным схемам. Щиты размещают на красных мачтах так, чтобы хотя бы один из них был хорошо виден из любой точки берега.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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