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30 сентября, 23:45

Безопасность

Ложные сообщения о минировании вузов могут использовать для подготовки терактов

Ложные сообщения о минировании вузов могут использовать для подготовки терактов

Эксперт рассказал, как определить ложную тревогу в здании

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В некоторых московских вузах сегодня прошли эвакуации из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными. Правоохранители могут предположить, что звонок не связан с реальной угрозой, однако окончательно убедиться в безопасности здания можно только после проведения всех необходимых мероприятий.

Подполковник запаса, ветеран группы антитеррора "Альфа" Андрей Попов отметил, что злоумышленники могут использовать такие звонки для изучения действий правоохранительных органов. По его словам, таким образом могут фиксироваться места прибытия служб и время их реакции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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