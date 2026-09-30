Прозвучавший на борту Flydubai код 7500 вызвал тревогу у израильских властей

На борту рейса Flydubai сначала прозвучал код 7700, который означает общую аварийную ситуацию, а затем код 7500 – сигнал о незаконном вмешательстве. Именно второй код вызвал особую тревогу израильских властей, после чего в воздух подняли истребители.

Авиаэксперт Андрей Патраков отметил, что такой сигнал мог свидетельствовать о попытке захвата самолета, но также мог быть установлен случайно. Причины произошедшего и ответственность экипажа предстоит установить в ходе расследования.

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