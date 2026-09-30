30 сентября, 23:00Общество
Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье
Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Ранее с ним простились в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.
Церемония была открыта для всех желающих. Проститься пришли десятки людей, среди которых были его родственники, друзья, коллеги, а также те, кто следил за его профессиональной деятельностью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.