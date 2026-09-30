Музыкального критика Сергея Соседова похоронили на Перепечинском кладбище в Подмосковье. Ранее с ним простились в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Церемония была открыта для всех желающих. Проститься пришли десятки людей, среди которых были его родственники, друзья, коллеги, а также те, кто следил за его профессиональной деятельностью.

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