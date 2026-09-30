30 сентября, 11:30Шоу-бизнес
Рэпера Джигана начала проверять Росгвардия
Рэпера Джигана начала проверять Росгвардия. Как пишут СМИ, ведомство выясняет, законно ли ему были выданы медицинские справки на хранение оружия и где он проходил медкомиссию.
Кроме того, проверяют все стрелковые клубы, где появлялся музыкант. Сотрудников опрашивают, какие документы предоставлял исполнитель и как он вел себя во время посещения.
Проверка началась после появившейся информации о стрельбе в доме артиста. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.