30 сентября, 07:15Технологии
День интернета отмечается в России 30 сентября
День интернета отмечается в России 30 сентября. Праздник остается неофициальным, но напоминает об истории развития Рунета.
Первый шаг к созданию российского сегмента Всемирной паутины сделали в 1993 году, а первым сайтом Рунета стал www.ru. Он представлял собой каталог зарегистрированных российских ресурсов.
С тех пор интернет стал частью повседневной жизни, а искать информацию теперь помогает искусственный интеллект.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.