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30 сентября, 07:15

Технологии

День интернета отмечается в России 30 сентября

День интернета отмечается в России 30 сентября

"Новости дня": москвич создал 3D-карту столичного метро

Собянин заявил о необходимости контроля человека за ИИ

Собянин: Москва ежегодно реализует более 300 цифровых проектов

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Сервисами МЭШ пользуются более 7 тысяч школ в 12 регионах РФ

В России начали использовать ИИ для поиска должников по алиментам и штрафам

День интернета отмечается в России 30 сентября. Праздник остается неофициальным, но напоминает об истории развития Рунета.

Первый шаг к созданию российского сегмента Всемирной паутины сделали в 1993 году, а первым сайтом Рунета стал www.ru. Он представлял собой каталог зарегистрированных российских ресурсов.

С тех пор интернет стал частью повседневной жизни, а искать информацию теперь помогает искусственный интеллект.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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