День интернета отмечается в России 30 сентября. Праздник остается неофициальным, но напоминает об истории развития Рунета.

Первый шаг к созданию российского сегмента Всемирной паутины сделали в 1993 году, а первым сайтом Рунета стал www.ru. Он представлял собой каталог зарегистрированных российских ресурсов.

С тех пор интернет стал частью повседневной жизни, а искать информацию теперь помогает искусственный интеллект.

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