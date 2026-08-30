Новости Москвы: обновленная школа № 656 откроется к 1 сентября

Обновленная школа № 656 имени Макаренко откроется к 1 сентября. В здании, расположенном на Бескудниковском бульваре, провели масштабную реконструкцию. Там сделали перегородки-трасформеры, современную медиатеку и лаборатории с передовым оборудованием.

Тем временем в городе продолжается реконструкция стадиона "Автомобилист" – одного из старейших в столице. После работ площадка станет более функциональной и удобной. Как ожидается, рядом с футбольным полем появится современная трибуна на более чем 1,5 тысячи мест.

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