Новости мира: число погибших при наводнении в Непале выросло до 734

Число погибших из-за наводнения в Непале выросло до 734 человек. Еще 2,5 тысячи человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются. Высокий уровень воды и сильное течение рек осложняют работу спасателей.

Сирийский Хомс накрыла песчаная буря. Из-за сильного ветра видимость на улицах значительно снизилась. В воздух поднялось большое количество песка, небо окрасилось в желто-коричневый цвет. О пострадавших пока не сообщается.

День рождения Майкла Джексона отметили в Мексике танцевальным шоу. Участники исполняли знаменитую лунную походку, повторяли фирменные образы артиста и устроили маскарад с костюмами зомби из клипа певца.

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