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Новости

30 августа, 12:30

Общество

В Солнечногорске немецкую овчарку наградили медалью "За содействие СВО"

В Солнечногорске немецкую овчарку наградили медалью "За содействие СВО"

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В Солнечногорске Ассоциация ветеранов СВО наградила 12-летнюю овчарку Альму медалью "За содействие СВО". Собака вместе со своим хозяином Юрием Голубевым с 2022 года сопровождает гуманитарные миссии в зоне боевых действий.

Альму обучили распознавать звук дронов и показывать направление, откуда исходит угроза. Несмотря на проблемы с задними лапами, овчарка продолжает ездить на передовую.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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