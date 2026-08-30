В Солнечногорске немецкую овчарку наградили медалью "За содействие СВО"

В Солнечногорске Ассоциация ветеранов СВО наградила 12-летнюю овчарку Альму медалью "За содействие СВО". Собака вместе со своим хозяином Юрием Голубевым с 2022 года сопровождает гуманитарные миссии в зоне боевых действий.

Альму обучили распознавать звук дронов и показывать направление, откуда исходит угроза. Несмотря на проблемы с задними лапами, овчарка продолжает ездить на передовую.

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