Медведя Кузю с парализованными лапами перевезли из Красноярска в Москву

В Красноярске у медведя по имени Кузя отказали задние лапы, и, несмотря на просьбы хозяев, местные зоозащитные организации не стали ему помогать. На помощь откликнулись специалисты подмосковного парка "Земля прайда" – они оформили документы, организовали перелет с помощью авиакомпании и доставили косолапого в Москву в специальном боксе.

После карантина состояние медведя стабилизировалось, он стал есть и, по словам врачей, уже готов к обследованиям, хотя вес животного, почти 200 килограмм, и его возраст – 30 лет – затрудняют диагностику. Ветеринары провели осмотр и взяли анализы, но окончательные выводы будут после результатов КТ.

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