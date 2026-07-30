Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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30 июля, 21:00

Шоу-бизнес

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 30 июля

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 30 июля

Суд по делу блогера Лерчек проходит в закрытом режиме

Суд в Москве провел закрытое заседание по делу блогера Лерчек

Судебный процесс по делу блогера Лерчек пройдет в закрытом режиме

Суд в Москве рассмотрит вопрос о мере пресечения блогеру Лерчек

Блогеру Лерчек могут ужесточить меру пресечения из-за покупки билетов в Петербург

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Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, в суде не признала вину в совершении незаконных валютных операций. Процесс по уголовному делу возобновили, и теперь будут рассматривать материалы с самого начала. Заседание проводится в закрытом режиме.

На территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" оборудовали новые общественные пространства для сотрудников предприятий. Там установили арт-объекты и дизайнерские качели со светодиодными экранами, а также разбили цветочные клумбы. Это часть программы по развитию социальной инфраструктуры на производственных площадках, чтобы сотрудники имели не только современные рабочие места, но и удобные зоны для отдыха.

С 1 августа на двух речных маршрутах, "ЗИЛ" – "Печатники" и "Новоспасский" – "ЗИЛ", вводится утренний тариф со скидкой 50%, который будет действовать до 15 октября. Оплата по биометрии составит 115 рублей, по карте – 190 рублей, а владельцы абонементов "Единый" смогут ездить бесплатно. Скидка доступна более чем 750 тысячам жителей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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