Юрист допустил признание Telegram экстремистским

Мессенджер Telegram в будущем могут признать экстремистским, если суд придет к соответствующим выводам по делу его основателя Павла Дурова (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Такое мнение высказал юрист Дмитрий Кваша.

По словам юриста, пользователям стоит внимательно относиться к материалам в Сети, связанным с Дуровым. Он рекомендовал удалить такие публикации, отметив, что, хотя закон не имеет обратной силы, на практике подобные материалы могут стать предметом проверки.

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